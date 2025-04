Jak dodał Litwin, "Warszawa jest bardzo właściwym miejscem na dyskusję ministrów finansów o zwiększeniu przez UE odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo poprzez zmobilizowanie znacznych inwestycji w zdolności i przemysł obronny – ponieważ to Polska jest w UE liderem w takich inwestycjach".

Szeroka zgoda ministrów finansów ws. obrony UE

Komisarz Dombrovskis nawiązał do tego pakietu, relacjonując warszawskie obrady, na których, jak zaznaczył, panowała szeroka zgoda co do tego, że Europa musi przyjąć większą odpowiedzialność za swoją obronę. Jednym z głównych tematów rozmów było skoordynowane użycie tak zwanej Ogólnej Klauzuli Wyjścia w Pakcie Stabilności i Rozwoju.