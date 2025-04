Fot. YouTube / Fani zespołu 2 plus 1 // Fot. kadr z programu "Śmiechu warte"

Renata Gabryjelska – gwiazda serialu "Złotopolscy"

Ogólnopolską popularność przyniosła jej rola barmanki Ewy Kowalskiej w kultowym serialu " Złotopolscy ". Wcielała się w tę postać przez 6 lat. W międzyczasie dostawała angaże do kolejnych znanych tytułów: serialu "Tygrysy Europy" oraz kinowego filmu "Rób swoje, ryzyko jest twoje".

Produkcja odniosła sukces, zdobywając nagrody na międzynarodowych festiwalach, w tym za najlepszy thriller na festiwalu filmowym w San Diego. W 2023 roku Gabryjelska zagościła w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała, co robiła przez lata nieobecności w polskim show-biznesie. Wspomniała również, że po 20 latach wróciła do modelingu.

Tadeusz Drozda – satyryk i prezenter

Tadeusz Drozda z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem, ale jego przeznaczeniem okazała się estrada. Choć karierę jako satyryk rozpoczął już wcześniej (występował w kabarecie Elita), to swoje "pięć minut" przeżywał w latach 90. Prowadził takie programy jak " Śmiechu warte ", "Dyżurny satyryk kraju" czy "Herbatka u Tadka", słynne talk-show na antenie TVP2.

Ponadto pisał piosenki i komponował muzykę. To spod jego ręki wyszedł hit "Parostatek" Krzysztofa Krawczyka .

Drozda stał się wręcz ikoną. Lata jego świetności zaczęły jednak mijać. Sam zainteresowany stwierdził, że na jego los w TV mogły mieć wpływ poglądy polityczne. – Przyszedł PiS do telewizji i zdjął moje programy. Nikt do mnie nie zadzwonił, tylko sekretarka zadzwoniła – mówił twórcom Podcastexu.

– Koncert nazywa się "Gdzie się podziały tamte prywatki?", ja wychodzę na scenę i śpiewam piosenki – "Parostatek", której słowa napisałem, a potem "Czarny Alibaba". Organizatorzy doszli do wniosku, że dlaczego ma nie zaśpiewać Drozda. Tam będą różni piosenkarze, ja również będę robił za piosenkarza. Na stare lata debiutant – opowiadał.

Elżbieta Dmoch – wokalistka zespołu 2 plus 1

Była jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wraz z zespołem 2 plus 1 wylansowała takie piosenki jak "Windą do nieba", "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Czerwone słoneczko". Elżbieta Dmoch w grupie odnalazła miłość swojego życia, gitarzystę Janusza Kruka . Mężczyzna odwzajemnił jej uczucie, zostawił nawet dla niej swoją żonę i córkę.

Z czasem ich życie zaczęło kręcić się jedynie wokół tras koncertowych, imprez i alkoholu. Dmoch była tym już mocno zmęczona. Należała raczej do osób skrytych i spokojnych. Przez dłuższy czas zaciskała zęby i dostosowywała się do ukochanego, który w takiej codzienności czuł się jak ryba w wodzie.

Piosenkarkę zaczęło przygniatać coraz więcej problemów. Popularność 2 plus 1 spadała, a u Kruka pogłębiała się choroba alkoholowa. Czarę goryczy przelała wiadomość, że muzyk nie był wierny swojej żonie. Dmoch rozstała się z nim. Wciąż jednak pozostawali w kontakcie i kontynuowali działaność w zespole.

Choć jeszcze na początku lat 90. Elżbieta Dmoch pojawiała się publicznie, to krach nastąpił po śmierci Kruka. Mężczyzna zmarł nagle na zawał serca. Po tym zdarzeniu artystka zupełnie zniknęła ze sceny muzycznej . Zaszyła się w swoim warszawskim mieszkaniu. Żyła z oszczędności, które z czasem się skończyły. Wówczas zamieniła swoje lokum na stary dom na odludziu koło Tarczyna.

Mieszkała w fatalnych warunkach. Jej losem zainteresowali się dziennikarze "Uwagi" TVN i znajomi z branży. Dopilnowali, aby do popularnej niegdyś piosenkarki docierały, chociaż tantiemy z hitów, które wypromowała. Pod swój dach wzięła ją później mama Janina. Niestety seniorka zmarła w 2006 roku. To ponoć jeszcze mocniej podłamało Dmoch. Miała tak silne załamanie nerwowe, że aż trafiła do szpitala psychiatrycznego.