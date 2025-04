Przed nami gwałtowne zmiany w pogodzie. W czwartek i piątek może paść rekord ciepła. Fot. WXCharts.com

Reklama.

Temperatura w poniedziałek (14 kwietnia) wynosi około 20 stopni, w zależności od regionu Polski. Niestety, wyż obecny nad Polską powoli znika, co musi mieć wpływ na to, co widzimy na niebie. Słońca będzie mniej.

Jaka pogoda w całym tygodniu przed Wielkanocą? Ogromne zmiany temperatury i nie tylko

Na początku tygodnia w całej Europie na pogodę będą miały duży wpływ niże atlantyckie. Oznacza to, że brzydka pogoda będzie panować na południu Europy. Mieszkańców regionu Morza Śródziemnego czekają burze i ulewy – podają Fani Pogody.

Za chwilę niże zaznaczą swój potężny wpływ także w Polsce. Zostaną z nami do końca tygodnia. Czeka nas sporo opadów deszczu. Temperatura wciąż jednak będzie dość wysoka. Poniżej anomalia prognozowana anomalia temperatury na środę (16 kwietnia) (wxcharts.com):

Reklama.

W poniedziałek przez Polskę przechodzi front atmosferyczny. W kraju będzie sporo chmur. Także we wtorek (15 kwietnia) wpływ frontu zaznaczy się w Polsce w postaci wielu chmur i lokalnie deszczu. Początek tygodnia to więc mnóstwo deszczu w całym kraju. Środek tygodnia to mniej opadów. Deszcze znów powrócą pod koniec tygodnia.

Za to już w środę (16 kwietnia) temperatury będą takie, że poczujemy nawet nie wiosnę, a wczesne lato . Czeka nas (poza tradycyjnie najchłodniejszym regionem – północnym wschodem) 22-23 stopnie Celsjusza.

Ale to jeszcze nic. Bo w czwartek i piątek temperatura może dochodzić nawet do 27-28 stopni. A to już blisko upału i jeśli się potwierdzi, to będą to rekordowe, jak dotąd, temperatury w 2025 roku. Jednak jeszcze przed weekendem do Polski dotrze kolejny front atmosferyczny, który przyniesie ochłodzenie.

Reklama.

I z racji przejścia przez Polskę frontu różnice temperatur w piątek pomiędzy poszczególnymi regionami mogą być bardzo duże.

W centrum i na wschodzie Polski termometry pokażą nawet 26 stopni, to na zachodzie będzie... 10-11 stopni. Przy tak dużych różnicach temperatury prawdopodobne są burze. Wielki Piątek to też ulewne opady deszczu.