Kolejny zwrot akcji w pogodzie. Z falą ciepła nadciągają inne zjawiska. Fot. WXCharts.com

Jak informuje tvnmeteo.pl, Polska znajduje się obecnie w obszarze obniżonego ciśnienia, związanym z niżami Christian i Darius, nadciągającymi znad Atlantyku. Z południa Europy napływają do nas ciepłe i łagodne masy powietrza, natomiast od zachodu i południa wkraczają fronty atmosferyczne, które sprzyjają powstawaniu chmur kłębiastych, przynoszących przelotne opady deszczu i burze.

– W środę i czwartek opady zanikną w suchym i bardzo ciepłym powietrzu, płynącym znad północnej Afryki – przekazała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Na początku tygodnia prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie na terenie całego kraju. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu – do 5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie możliwe burze, z opadami do 10 l/m². Wiatr z południa i zachodu, przeważnie umiarkowany, ale w czasie burz może osiągać prędkość do 80 km/h.

We wtorek przewidywane jest zachmurzenie duże z możliwymi przejaśnieniami. Opady deszczu wystąpią głównie w zachodnich, południowych i centralnych regionach kraju o natężeniu do 5-10 l/mkw. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego, umiarkowany i chwilami dość silny, w porywach do 50–70 km/h.

Szykują się burze i nawałnice

Natomiast w środę zachmurzenie będzie duże z postępującymi rozpogodzeniami. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, chwilami dość silny. W Wielki Czwartek prognozowana jest słoneczna pogoda przez większość dnia. W godzinach wieczornych na zachodzie Polski przewiduje się jednak zachmurzenie oraz możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego, miejscami silniejszy.

W Wielki Piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw. W centrum i na południu kraju możliwe burze. Na północnym wschodzie bez opadów. Wiatr ze wschodu i południa, a w czasie burz porywisty.

W czasie świąt do Polski napłynie chłodniejsze powietrze, co oznacza spadek temperatur, więcej opadów i burz. Nie będzie to jednak gwałtowne ochłodzenie, jakie mieliśmy ostatnio. Termometry wskażą od 12 do 18°C – chłodniej będzie na północy, cieplej na południu i wschodzie.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, w nowym tygodniu zrobi się naprawdę ciepło. W najcieplejszym momencie dnia w większości regionów (z wyjątkiem wybrzeża i terenów podgórskich) temperatury wyniosą od 18 do 23°C, a lokalnie nawet 24–25°C.

Będzie słonecznie, choć popołudniami mogą wystąpić przelotne opady lub burze. Najcieplej ma być w środę i czwartek. Przewiduje się, że termometry wskażą 20-25 st. C, miejscami ok. 26-27 st. C.