Wszystko, co trzeba wiedzieć przed seansem 2. sezonu serialu "The Last of Us" z Pedrem Pascalem Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Reklama.

Tekst zawiera spoilery dotyczące 1. sezonu "The Last of Us".

W ubiegłej dekadzie zombie rządziły w popkulturowej świadomości. Trzy lata po fenomenie, jakim stał się serial "The Walking Dead", studio Naughty Dog zaszczyciło graczy nieco inną historią o żywych trupach, które zamiast klasycznego przedstawienia przybrały formę nosicieli pasożytniczego grzyba. W fikcyjnym świecie "The Last of Us" cordyceps (maczużnik), który faktycznie występuje w przyrodzie, ale nie zagraża ludziom, niemalże od razu zabiera swoim ofiarom kontrolę nad ciałem. Przez pewien czas zarażeni mają świadomość tego, co się wokół nich dzieje, lecz ostatecznie są skazani na powolną śmierć ego.

Tak przygnębiający krajobraz staje się tłem dla historii przemytnika Joela i nastolatki Ellie. Ten pierwszy stracił w wyniku apokalipsy córkę, a dziewczynka, którą ma bezpiecznie "przemycić" przez dziesięć stanów, na nowo rozbudza w nim ojcowskie uczucia. Każdy fan wie, że powstanie serialu na podstawie dzieła Naughty Dog wiąże się z zaadaptowaniem aż dwóch gier. Lada dzień HBO wypuści drugi sezon hitu z Pedrem Pascalem ("Gladiator II") i Bellą Ramsey ("Gra o tron").

Reklama.

Powtórka przed 2. sezonem "The Last of Us" (STRESZCZENIE)

Zmutowany cordyceps w mące i cukrze wystarczy, by wywołać globalną pandemię. Gdy świat powoli dobiega końca, życie Joela także się sypie. Społeczna panika w połączeniu z pierwszymi przypadkami zarażonych w USA doprowadza do śmierci córki bohatera, Sarah, która zostaje zastrzelona przez próbujących zapanować nad chaosem żołnierzy.

Lata mijają, a w Bostońskiej Strefie Kwarantanny Joel odnajduje się jako przemytnik. Pewnego dnia dostaje zadanie przetransportowania nastolatki o imieniu Ellie do szpitala w Salt Lake City, czyli kawał drogi stąd. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczyna może być kluczem do ocalenia ludzkości – jest odporna na ugryzienia nosicieli groźnego grzyba.

Reklama.

Choć w pierwszym sezonie podróż Joela i Ellie nie przebiega bez problemów, z każdą rzucaną im pod nogi kłodą, więź między nieznajomymi się zacieśnia. W drodze do Utah przemytnik spotyka swojego brata Tommy'ego, który jest członkiem osady w Jackson. Po chwili odpoczynku w bezpiecznej komunie w Wyoming bohaterowie wracają na szlak i niechcący wpadają w paszczę opętanych kanibali. Ucieczka przed nawiedzoną społecznością utwierdza Joela w tym, że Ellie jest dla niego jak córka.

Pedro Pascal w 2. sezonie "The Last of Us" Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Po dotarciu do szpitala w Salt Lake City, który kontroluje antyrządowa paramilitarna organizacja zwana Świetlikami, Joel dowiaduje się, że Ellie musi oddać swoje życie, by lekarze mogli stworzyć skuteczną szczepionkę przeciw cordycepsowi.

Reklama.

Ellie od dawna pragnie przyczynić się do poprawy świata. Joel nie chce jednak stracić kolejnej podopiecznej. Zabija więc cały personel placówki medycznej i zabiera stamtąd nieprzytomną "córkę". W finale Joel wmawia Ellie, że Świetliki nie zdołały opracować przełomowej szczepionki, ale dziewczyna w to nie wierzy. W nowych odcinkach bohaterowie zmierzą się z pokłosiem decyzji przemytnika.

O czym jest 2. sezon "The Last of Us"? (FABUŁA)

Akcja drugiego sezonu "The Last of Us" rozgrywa się 5 lat po ucieczce Joela i Ellie z Salt Lake City. Obecnie oboje rezydują w Jackson, gdzie razem z Tommym i resztą mieszkańców patrolują okoliczne drogi, budują zabezpieczenia przeciwko klikaczom i pracują na rzecz całej społeczności. Niestety przez ten czas relacja przyszywanego ojca i córki się popsuła. Joel próbuje przekonać samego siebie do tego, że jego zachowanie w szpitalu w Utah było uzasadnione. Ellie zaś nie ufa swojemu opiekunowi tak jak kiedyś – buntuje się i podejmuje niepotrzebne ryzyko podczas misji.

Gdy osada w Jackson wiedzie względnie spokojne (jak na okoliczności) życie, Abby, córka chirurga zabitego w Salt Lake City, planuje zemstę na Joelu i w końcu trafia na jego trop.

Kontynuacja "The Last of Us" bazuje na drugiej części popularnej serii gier Naughty Dog, która zdobyła tytuł "gry roku" w 2020 roku. W nadchodzących odcinkach ujrzymy kadry wyjęte żywcem z oryginału, ale miejmy również na uwadze, że showrunnerzy hitu HBO – Craig Mazin i Neil Druckmann – zapowiedzieli kilka dużych zmian względem fabuły, o których zaraz opowiemy.

Kiedy premiera nowych odcinków serialu z Pedrem Pascalem i Bellą Ramsey?

Premierę 2. sezonu "The Last of Us" zaplanowano na 13 kwietnia. Ta odsłona jest krótsza od swojej poprzedniczki. Odcinki, a mamy ich siedem, będą pojawiać się na platformie streamingowej Max co tydzień – aż do 25 maja.

Reklama.

Kim są bohaterowie "The Last of Us 2"? (OBSADA)

Nową twarzą na małym ekranie będzie wspomniana już Abby Anderson – jedna z najbardziej znienawidzonych postaci z gier (co prawda opinia ta jest dość naciągana). W roli dziewczyny chcącej pomścić śmierć taty obsadzono rewelacyjną Kaitlyn Dever, którą widzowie mogą znać z komedii "Szkoła melanżu", miniserialu kryminalnego "Niewiarygodne" i serialu "Lekomania" opowiadającym o kryzysie opioidowym w Stanach Zjednoczonych.

Sequel postapokaliptycznego hitu nawet się nie ukazał, a na odtwórczynię kontrowersyjnej antybohaterki i tak wylał się hejt. To była zresztą kwestia czasu, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej gracze atakowali Jocelyn Mettler, na której wzorowana była twarz Abby, a także aktorkę głosową Laurę Bailey. Tej ostatniej grozili śmiercią.

Reklama.

Kolejnym miłym dodatkiem w obsadzie drugiego rozdziału "The Last of Us" jest Isabela Merced ("Obcy: Romulus"), której powierzono rolę obiektu westchnień Ellie, czyli niepoważnej, ale lojalnej Diny. – Jest promyczkiem światła w życiu Ellie – mówiła aktorka w wywiadzie z brytyjskim magazynem "Total Film".

Kaitlyn Dever w 2. sezonie "The Last of Us" Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

W tym sezonie Young Mazino ("Awantura") gra Jessego – kolegę Ellie, który jest zazdrosnym ex Diny, a Catherine O'Hara ("Kevin sam w domu" i "Beetlejuice Beetlejuice") wciela się w Gail, terapetukę Joela. Jeffrey Wright ("Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" i "Westworld") występuje jako przywódca Frontu Wyzwolenia Waszyngtonu, Isaac.

Reklama.

Do bandy Abby należą za to: Manny (w tej roli Danny Ramirez z "Kapitana Ameryki: Nowego wspaniałego świata"), Nora (Tati Gabrielle z "The Chilling Adventures of Sabrina"), Mel (Ariela Barer z "Jak wysadzić rurociąg") i Owen (Spencer Lord z "Niezapomnianego miesiąca miodowego").

Z powracających członków obsady – oprócz Pascala i Ramsey – zobaczymy m.in. Gabriela Lunę ("Terminator: Mroczne przeznaczenie") jako Tommy'ego oraz Rutinę Wesley ("Czysta krew") jako jego żonę i przywódczynię ocalałych z osady w Jackson, Marię.

Czym 2. sezon "The Last of Us" będzie różnił się od gry?

Druckmann i Mazin już w pierwszym sezonie zdecydowali się na pewne odstępstwa od fabuły gry Naughty Dog. Jednym z najbardziej widocznych przykładów była historia preppersa Billa (Nick Offerman) i jego ukochanego Franka (Murray Bartlett), która wzruszyła widzów do łez. W grze ich losy nie zostały ukazane w tak emocjonalny sposób.

Reklama.

W oryginale z rozmów z Billem dało się wywnioskować, że kiedyś miał partnera. W piwnicy jego domu mogliśmy znaleźć stary list od Franka, w którym napisano: "Próba opuszczenia tego miasta mnie zabije. Ale to wciąż lepsza opcja niż spędzenie kolejnego dnia z tobą". Niezbyt romantycznie...

Fabułę drugiej części gry również zmieniono na potrzeby telewizyjnego formatu. Przede wszystkim osoby, które miały okazję grać na PlayStation w "The Last of Us II", wiedzą, że (SPOILER!!!) Joel ginie. Według zagranicznych doniesień postać Pascala będzie obecna na ekranie trochę dłużej niż w grze. Wskazuje na to choćby nieobecny w oryginale wątek sesji terapeutycznych u Gail.

Reklama.

A skoro przy temacie psycholożki jesteśmy, według portalu Game Rant bohaterka grana przez O'harę i jej ekranowy mąż Eugene, w którego wciela się Joe Pantoliano ("Goonies"), otrzymają własny odcinek podobny do tego poświęconego Billowi i Frankowi.

Na tym nie kończą się zmiany. W sequelu gry Abby jest antagonistką, a jej prawdziwą historię poznajemy dopiero w drugiej połowie rozgrywki. Postać spotkamy w adaptacji HBO zdecydowanie wcześniej niż w grze. Dlaczego?

Isabela Merced i Bella Ramsey w 2. sezonie "The Last of Us" Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

– Są dwa powody, dla których zmieniamy pewien kontekst. Jednym z nich jest to, że w grze gramy jako Abby, więc natychmiast nawiązujemy z nią więź. Biegamy przez zaspy, walczymy z zainfekowanymi, możemy zatem część informacji z jej przeszłości zataić i ujawnić trochę później. W serialu nie mogliśmy tak zrobić, ponieważ nie wcielamy się bezpośrednio w tę postać. Potrzebowaliśmy więc innych narzędzi – wyjaśnił Neil Druckmann podczas ostatniej konferencji prasowej.

Reklama.