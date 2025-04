Fabuła "Minecraft: Film" przedstawia historię czterech "nieudaczników", którzy trafiają przez portal do Nadziemia – dziwacznej krainy pełnej sześcianów, która jest pierwotnym wymiarem. To tutaj zaczynamy naszą grę. Aby znaleźć drogę powrotną do domu, Garrett "Śmieciarz" Garrison, Henry, Natalie i Dawn muszą zapanować nad chaotycznym światem i ochronić go przed złem, a konkretnie przed pochodzącym z Netheru piglinem o imieniu Malgosha. Bohaterom w walce pomoże dość osobliwy jegomość Steve, który w Nadziemiu spędził lata.