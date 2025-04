Głównym bohaterem filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" jest Sam Wilson, którego dotąd znaliśmy jako skrzydlatego Falcona. Postać ta zajmuje miejsce Steve'a Rogersa, zostaje nowym Kapitanem Ameryką i za wszelką cenę próbuje nie angażować się w politykę Stanów Zjednoczonych, jednak szybko zostaje wciągnięta w wewnętrzną intrygę. Trop prowadzi go m.in. do Czerwonego Hulka.

W trzydziestym piątym filmie Marvel Cinematic Universe obsadzie przewodzi Anthony Mackie ("The Hurt Locker. W pułapce wojny"). Na ekranie towarzyszą mu Harrison Ford ("Gwiezdne wojny"), Szira Has ("Unorthodox"), Danny Ramirez ("The Last of Us"), Tim Blake Nelson ("Bracie, gdzie jesteś?") i Giancarlo Esposito ("Breaking Bad").