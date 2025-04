Twórca "Andora" o kolejnym projekcie ze świata "Gwiezdnych wojen". Ma powiać grozą

W wywiadzie z Business Insiderem twórca "Andora" Tony Gilroy ujawnił, że Disney pracuje obecnie nad ściśle tajnym projektem, w którym "Gwiezdne wojny" spotykają kino grozy. – Robią to. Myślę, że są w trakcie realizacji – stwierdził. Co to oznacza w praktyce? Do kanonu "Star Warsów" mogą, ale nie muszą, powrócić wątki rodem z kosmicznego horroru H.P. Lovecrafta, których pełno było w komiksach spod szyldu "Legendy".