J.K. Rowling znów uderza w gwiazdy "Harry'ego Pottera"

"Celebryci, którzy przytulili się do ruchu mającego na celu podważenie trudnych do zdobycia praw kobiet i którzy używali swoich platform, by dopingować tranzycję nieletnich, mogą zachować swoje przeprosiny dla straumatyzowanych osób przechodzących detranzycję" – mogliśmy przeczytać w ubiegłym roku na jej profilu na X.

Niedawno jeden z fanów Rowling zadał jej pytanie o to, jacy aktorzy psują jej od razu filmy. 59-letnia pisarka i producentka telewizyjna zasugerowała, że ma trzy takie nazwiska. "Macie trzy podejścia. Nie mogłam się powstrzymać" – napisała, załączając do wpisu trzy płaczące ze śmiechu emotikonki.

"Te same osoby, które zarobiły na twojej pracy miliony, a potem odcięły się od ciebie, gdy było to modne" – czytamy w komentarzach internautów.

Nadmieńmy, że Radcliffe wyraził się jasno, że nie zamierza przepraszać Rowling za to, że ją krytykował. "Nadal będę wspierać osoby LGBTQ+ i nie mam w tej kwestii nic więcej do dodania. (...) Oczywiście, że "Harry Potter" nie powstałby bez niej. (...) To jednak nie oznacza, że jesteś komukolwiek winny przeprosiny za coś, w co wierzysz" – mówił odtwórca "chłopca, który przeżył" w wywiadzie z amerykańskim miesięcznikiem "The Atlantic".