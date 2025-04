Podróżowanie z Ryanairem nie jest łatwe. Odkąd przewoźnik zaczął restrykcyjne kontrole bagaży podręcznych , wiele osób boi się dodatkowych opłat. Zwłaszcza że te już teraz nie są małe, a niebawem mogą dodatkowo wzrosnąć . Kolejnym powodem do obaw okazał się napis na karcie pokładowej. Wielu pasażerów myślało, że to overbooking.

Ryanair dodał jedno zdanie na karcie pokładowej. Panika gotowa

Całą sprawę w mediach społecznościowych nagłośnił @bajer_z_lotniska. To właśnie on postanowił opowiedzieć, co dokładnie oznacza tajemniczy napis dotyczący miejsc siedzących na biletach Ryanaira.