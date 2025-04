Proszę nie mylić żurku z białym barszczem! Tę różnicę musicie zapamiętać przed Wielkanocą

Na polskich stołach wielkanocnych rządzą dwa królowe zupy – żurek i biały barszcz. Problem w tym, że bardzo często są... mylone. Dla niektórych to jedno i to samo. Dla innych – wojna o smak, składniki i sposób przygotowania. A prawda jest taka: różnica istnieje i warto ją znać, zanim zaczniemy gotować świąteczny obiad. Bo choć wyglądają podobnie, ich smak to zupełnie inna historia.