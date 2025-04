Szef rządu zapowiedział też koniec "ery naiwnej globalizacji" i początek repolonizacji gospodarki, rynku oraz kapitału. Jego zdaniem to niezbędne, by wzmocnić państwo i uchronić je przed zagrożeniami zewnętrznymi.

"Nazwijcie to dyktaturą gospodarczą. Nie mam z tym problemu"

Tusk odniósł się też do krytyki nowego podejścia, sugerującej, że przypomina ono nadmierną kontrolę państwa. – Ktoś nazwie to nacjonalizmem gospodarczym? Nie mam z tym problemu. Usłyszałem ostatnio, że to wygląda na jakąś dyktaturę gospodarczą. Ten termin też mi nie przeszkadza – stwierdził premier.