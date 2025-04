Wiele osób może uważać, że grillowanie na balkonie to niegroźne działanie – w końcu komu może to przeszkadzać? Jednakże sąsiedzi mogą mieć wiele powodów do niezadowolenia. Przede wszystkim dym i intensywny zapach mogą być dla nich uciążliwe. Co więcej, stwarza to również realne zagrożenie pożarowe.