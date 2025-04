Odniósł się do pytania dziennikarza. Ktoś z tłumu w międzyczasie rzucił komentarzem: "Jak głupie pytania, to głupie odpowiedzi".

– Ciąg dalszy tej sprawy będzie taki, że z całą pewnością, jeśli będzie się czas tym zająć, to telewizja rządowa będzie musiała się rozliczyć ze swoich kłamstw, które na paskach umieszczała – powiedział kandydat PiS .

– To jest informacja publiczna i wydruk z Excela samego Muzeum II Wojny Światowej, gdzie są wyraźne zapisy, że rezerwacja była, ale przez kilka tygodni czy kilka miesięcy z niej nie skorzystano – mówił.

– Pan, panie redaktorze ma okazję przeprosić od razu za te wasze paski w telewizji rządowej. Może od tego zacznijmy – zwrócił się do dziennikarza TVN24 . Dodajmy jeszcze, że GW wcale nie podawała, jakoby śledztwo miało zostać umorzone.

Afera wokół Nawrockiego

Nawrocki zaprzecza, jakoby mieszkał w apartamencie przez ponad 200 dni. Twierdzi, że służył on do spotkań służbowych. Jego zdaniem wynajem powierzchni służył do rozwijania "dynamicznej polityki międzynarodowej".