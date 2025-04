Co dalej z Ibiszem w Polsacie?

"W Polsacie szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi [...] Ikona stacji ma mnóstwo zobowiązań. I ponoć nie jest w stanie tak często jak do tej pory prowadzić porannego programu. Ale spokojnie – Edward Miszczak już szykuje solidne zastępstwo" – czytaliśmy. To Tomasz Wolny, który jest obecnie uczestnikiem najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", a wcześniej prowadził "Pytanie na śniadanie" w stacji TVP , miał być następcą Ibisza.

Te wieści wywołały skrajne emocje wśród widzów Polsatu i internautów. Kilka godzin później okazało się jednak, że były to tylko plotki. Sam Krzysztof Ibisz na swoim instagramowym koncie opublikował screeny artykułów, które dotyczyły tego tematu i oznaczył je jako "fake". W kolejnej relacji przemówił do swoich wiernych fanów, uspokajając, że nadal będą go mogli oglądać w każdy piątek w "Halo tu Polsat".