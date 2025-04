Moda na podróżowanie w Polsce ma się coraz lepiej. Już w Wielkanoc wielu naszych turystów ruszy na wyspy, z których najpopularniejsze będą Majorka, Kanary, ale i Malta, czy Cypr. W statystykach widać także, że rośnie już zainteresowanie wakacjami. Odnotowują to biura podróży , ale pokazuje to też najnowszy sondaż przeprowadzony przez Kiwi.com.

Polacy na wakacje będą wyjeżdżać jeszcze częściej. Pod uwagę biorą głównie dwa czynniki

A dlaczego Polacy w ogóle ruszają na zagraniczne wakacje? Aż 75 proc. uczestników badania wskazało, że robią to z powodu potrzeby relaksu, odpoczynku i odstresowania. 57 proc. badanych podkreśliło też, że zależy im na odkrywaniu nowych miejsc. 12 proc. wyjeżdża, by odwiedzić rodzinę i przyjaciół.

Gdzie Polacy planują wakacje? To zestawienie jest dużą niespodzianką

Kiwi.com spytało Polaków także o to, gdzie planują swoje wyjazdy. I wynik tego badania jest chyba największą niespodzianką. Aż 30 proc. badanych zdradziło, że robi to w pracy. W tym gronie są przede wszystkim rodzice samotnie wychowujący dzieci (44 proc.).

Co ciekawe, do planowania kolejnego wyjazdu inspirują nas te właśnie zakończone. Ponad 20 proc. respondentów swój kolejny urlop planuje chwilę po powrocie do domu z wakacji. 18 proc. nie czekało nawet na przylot do Polski i kolejny wyjazd planowało jeszcze w trakcie trwania urlopu.