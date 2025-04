Wiosna to popularny okres na rezerwowanie wakacji all inlcusive. Wielu Polaków zrobiło to już kilka tygodni temu, inni nadal szukają idealnego miejsca na wyjazd. Jeżeli jesteście w tej drugiej grupie, być może zainspiruje was lista pięciu hitów, które wybrała Itaka. W tym zestawieniu królują bardzo nietypowe opcje.