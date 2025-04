W ostatnich latach Polacy zakochali się w Hiszpanii . Podróżujemy tam częściej niż do Turcji , odkrywając kraj z każdej możliwej strony. Wielu podróżnych na miejsce lata na pokładzie samolotów Ryanaira. Jednak irlandzki przewoźnik już latem ograniczył liczbę tras do tego kraju. Powód jest dość oczywisty. W końcu kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze.

Ryanair mówi dość w Hiszpanii. Może odwoływać kolejne trasy

Podobny problem przewoźnik ma także w Hiszpanii . Tylko podczas tegorocznych wakacji zaoferuje podróżnym ok. 800 tys. miejsc (ok. 12 tras) mniej na siedmiu lotniskach regionalnych. Na liście stratnych portów znalazły się m.in. Jerez, Valladolid, czy Santiago. Jednak już zimą i podczas przyszłorocznych wakacji cięć może być jeszcze więcej.

Ryanair chce obniżenia opłat, przedstawiciele w Hiszpanii nie komentują sprawy

Wysokie opłaty, których nie chce płacić Ryanair narzucane są przez Aenę (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), czyli najwyższego zarządcę lotnisk w Hiszpanii. Redakcja "Independent" postanowiła spytać ich o to, jak odnoszą się do argumentów przewoźnika, ale firma nie przesłała dziennikarzom swojego stanowiska.

Co ten konflikt może oznaczać dla polskich pasażerów? W naszym przypadku największym zainteresowaniem cieszą się duże lotniska. Chętnie latamy do Barcelony, Alicante, czy Malagi. Na tych trasach Ryanair w ostatnim czasie dodał 1,5 mln miejsc, znacząco zwiększając liczbę połączeń. Jednak jeżeli konflikt będzie narastał, być może i tam dojdzie do cięć, a to niestety negatywnie odbije się na naszych podróżach.