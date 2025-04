W tym roku Niemcy rzadziej wybierają Turcję . To skłoniło tamtejszych hotelarzy do zmiany – nie zamierzają jednak rezygnować z ubiegania się o ten rynek turystów, zamierzają ich przyciągnąć niższymi cenami. O sytuacji informuje portal Touristik Aktuell.

Prezes biura podróży Bentour, Deniz Ugur, zaznacza, że choć obniżki cen są na razie niewielkie, stanowią jasny sygnał: hotelarze są bardziej skłonni do zmian, elastyczni i gotowi do współpracy z touroperatorami. To ważne szczególnie z punktu widzenia rodzin z dziećmi, które planują wyjazdy w szczycie sezonu.