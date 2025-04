"Tureckie Malediwy" to rajskie miejsce, w którym Polacy mogą spędzić wczasy all inclusive Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

All inclusive w Turcji nie ma sobie równych od kilku sezonów. Uroki tego kraju odkryli już Polacy, ale istny "szał" na ten kierunek ogarnął też Niemców. Jednak zwiedzając południe tego kraju, warto postawić na region Morza Egejskiego, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko popularną Riwierę Turecką. Zwłaszcza że to właśnie tam można znaleźć "tureckie Malediwy".

Polacy omijają "tureckie Malediwy" podczas wakacji all inclusive

Klasykami wycieczek do Turcji są Pamukkale, czy słone jezioro Salda. Turyści chętnie odwiedzają także antyczne Side, czy popularną wśród Polaków Alanyę. Co odważniejsi zarezerwują wycieczkę w góry Taurus, a dokładnie do kanionu Sapadere. Jednak niewielu podróżnych zobaczyło "tureckie Malediwy".

Tym mianem zwykło się określać piaszczyste plaże i lazurową wodę, które można znaleźć w regionie Muğla nad Morzem Egejskim. To prawdziwa perełka położona w mniej popularnej części Turcji.

Jeżeli chcecie poznać to nieoczywiste miejsce, najłatwiej będzie wam zarezerwować wyjazd do miasta Ölüdeniz. W ofertach polskich biur podróży znajdziecie po kilka propozycji hoteli w tym regionie. All inclusive sprzedaje tam m.in. Itaka, Anex Tour, czy Coral Travel. Na czym jednak polega wyjątkowość tego miejsca?

Jego ogromną zaletą jest ciągnącą się w nieskończoność plaża z białym piaskiem. Jednak to, co najpiękniejsze znajdziecie na jej końcu. Właśnie w Ölüdeniz możecie zobaczyć Błękitną Lagunę, czyli największą lagunę na Morzu Egejskim. W połączeniu z górami porośniętymi lasami tworzy ona iście rajski krajobraz.

Wakacje w Turcji inaczej. Spływ "turecką Amazonką" albo plażowanie na wyspie

W tym regionie Turcji można odwiedzić jeszcze kilka wyjątkowych miejsc. Szukając ciekawych wycieczek zwróćcie uwagę na rejsy na wsypę Sedir, która bywa nazywana także "wyspą Kleopatry".

Podobno władczyni miała zażywać tam kąpieli, a skały na miejsce na zlecenie Marka Antoniusza miały być ściągane z Aleksandrii. Naukowcy do dziś nie są zgodnie co do tego, ile prawdy jest w tej legendzie. Wątpliwości nie pozostawia jednak fakt, że to jedno z piękniejszych miejsc w Turcji.

A jeżeli znudzi wam się już plażowanie na rajskich plażach, zawsze możecie poszukać mocniejszych wrażeń. Popularną atrakcją regionu są spływy kajakowe organizowane na rzece Azmak, nazywanej "turecką Amazonką". Jej otoczenie klimatem przypomina las tropikalny. Ale uwaga, lepiej nie opuszczajcie kajaka. Ewentualna wywrotka będzie bowiem oznaczała kąpiel w lodowatej wodzie.

