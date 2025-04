Pogoda na Wielkanoc 2025

Najnowsze prognozy wskazują, że w trakcie świąt wielkanocnych nie możemy liczyć na tak wysoką temperaturę, jak w środę i czwartek, jednak pogoda szykuje dla nas wiele niespodzianek. Piątek przyniesie większe zachmurzenie – od umiarkowanego po duże. W wielu regionach kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami do 10-20 mm.

Temperatury będą zróżnicowane. Najcieplej zapowiada się we wschodniej, północno-wschodniej i centralnej Polsce – do 26-28°C. Na zachodzie i południu nieco chłodniej: 20-24°C, a u podnóża gór – około 18°C.

Temperatura lekko spadnie – na Pomorzu termometry pokażą ok. 14°C, a nad samym morzem tylko 12°C. W centralnej części kraju – od 16 do 20°C, a na krańcach wschodnich do 22-23°C. Wiatr zmieni kierunek na zachodni i południowo-zachodni, pozostając umiarkowany.