Wietnam przyciąga coraz więcej turystów. Polaków tam nie brakuje Fot. East News

Polaków można spotkać w każdym zakątku świata. Moda na dalekie podróże ma się u nas coraz lepiej, co widać zwłaszcza na przykładzie Tajlandii. Jednak nasi turyści mają apetyt na znacznie więcej. Idealnym potwierdzeniem tego trendu jest Wietnam, który notuje rekordową liczbę zagranicznych podróżnych. Polacy są tam jednym z szybciej rozwijających się rynków.

Wietnam nową potęgą turystyczną w Azji Południowo-Wschodniej? To możliwe

Turystyka w Wietnamie od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, a za sprawą tymczasowego zniesienia wiz m.in. dla podróżnych z Polski, ma szansę na rekordowy rok. Już pierwszy kwartał 2025 roku pokazał, jak wielki potencjał drzemie w tym kraju.

Z danych udostępnionych przez portal Tourism Review wynika, że kraj ten od stycznia do marca odwiedziło ok. 6 milionów turystów. To aż o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie sprzed roku i o 134 proc. więcej niż przed pandemią.

Do Wietnamu najchętniej latają Chińczycy. To oni odpowiadają za 1,58 mln odwiedzających. Jest to wzrost o prawie 80 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. Dalsze miejsca zajęły Korea Południowa (1,26 mln podróżnych), a także Tajwan, Stany Zjednoczone, Japonia, Australia i Indie.

Co z Polakami? Wzrost zainteresowania naszych podróżnych wakacjami w Wietnamie jest bardzo wyraźny. Rok do roku liczba polskich turystów wzrosła tam aż o 52,9 proc. I raczej nie jest to efekt tymczasowego usunięcia wiz. Tych w "kraju smoka" nie potrzebujemy dopiero od 1 marca. Interpretując te dane, można dopatrywać się sukcesu biur podróży, które bardzo chętnie zabierają tam Polaków.

W Wietnamie Polak poczuje się jak bogacz. Warto tam pojechać, zanim kraj straci swój klimat

Wietnam już w zasadzie na stałe zagościł w ofercie polskiego biura podróży Rainbow. Ogromną zaletą ich wycieczek jest bezpośredni lot na pokładzie Dreamlinera w barwach PLL LOT. Dodatkowo turyści mogą decydować, w jaki sposób będą tam odpoczywać. W sprzedaży są bowiem wczasy all inlcusive, ale i wycieczki objazdowe, podczas których można odkrywać piękno tego kraju.

Wycieczki do Wietnamu dostępne są już także w Itace. I tutaj także do wyboru jest zwiedzanie, all inclusive albo opcja łączona, podczas której zwiedzicie kraj, ale i odpoczniecie w jednym z resortów.

Dlaczego jednak Wietnam jest tak atrakcyjnym krajem? Sama miałam przyjemność przejechać go z południa na północ w 2024 roku. Do dziś pozostaje on jednym z moich największych odkryć. Nie przebiła go nawet tegoroczna wizyta w Kambodży.

Tym, co zachwycało mnie na każdym kroku, była autentyczność. Kraj ten nie jest jeszcze tak skomercjalizowany jak Tajlandia. Słynne kapelusze non la nosi się tam na ulicy, a nie tylko do zdjęć dla turystów. Na własne oczy możecie tam też zobaczyć ostatnie pływające targi, na których zakupy robią lokalsi, a nie tylko podróżni.