Przypomnijmy: na początku października 2023 roku m.in. Sylwester Wardęga opublikował szokujące materiały o nieodpowiednich zachowaniach o charakterze pedofilskim, których miały dopuszczać się znane polskie gwiazdy internetu. Wśród nich najgłośniej zrobiło się o Stuarcie B., który działał w sieci pod pseudonimem Stuu . Youtuber miał nawiązywać relacje z nieletnimi fankami i wysyłać do nich wiadomości z podtekstami. Jak wynikało z relacji domniemanych ofiar, influencer miał również doprowadzać je do stanu nietrzeźwości. Sprawa została nazwana Pandorą Gate .

W filmach Wardęgi przewijał się także Marcin Dubiel. Autor wideo próbował przekonać swoich odbiorców, że influencer miał wiedzieć o tym, co robi jego znajomy i nie reagować. Dubiel się z tym nie zgadzał i wytoczył twórcy internetowemu proces. W połowie kwietnia tego roku na swoim instagramowym koncie przekazał informację o wyroku.

Dubiel ogłosił: Wardęga został uznany za winnego

"Wyrok ten pokazuje, jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z wolności słowa w internecie, szczególnie w przypadku osób mających ogromne zasięgi oraz kształtujących opinie swoich odbiorców. Po analizie uzasadnienia wyroku rozważę dalsze kroki w tej sprawie. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli i okazali mi wsparcie w tym trudnym czasie" – podsumował w swoim oświadczeniu.

Na odpowiedź ze strony Wardęgi nie trzeba było długo czekać. "Przegrałem w sądzie z Dubielem. Mimo że Dubiel wiedział o relacjach Stuu w tym o związku z 14-15-latką w Polsce, o pisaniu z 13-latką i o spotkaniach z 14-latką w Anglii to zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem po prostu milczeć" – stwierdził.