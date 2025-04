" Zielona granica " miała swoją premierę w 2023 roku. Film Agnieszki Holland wywołał skrajne emocje. Wściekli się prawicowcy, Straż Graniczna , a nawet były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który porównał reżyserkę do autorów propagandowych filmów w III Rzeszy "pokazujących Polaków jako bandytów i morderców".

Z przykrymi konsekwencjami udziału w tym projekcie musieli się też później mierzyć członkowie obsady. Pewnego razu Maja Ostaszewska, która zagrała jedną z głównych ról, zwróciła uwagę na to, że "Zielona granica" podróżowała po całym świecie i "wszędzie była odbierana entuzjastycznie" oraz "mówiono o jej uniwersalności", tylko w naszym kraju, szczególnie u przedstawicieli jednej "strony" politycznej wywołała tak negatywne odczucia.

Nagradzany film Holland TVN pokaże w czwartek. Będzie też powtórka

O czym jest film Agnieszki Holland?

" Zielona granica " to film o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Pokazano w nim trzy perspektywy: uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, strażnika granicznego i aktywistów. W obsadzie znalazło się wiele kultowych nazwisk, m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati Atai, Dalia Naous, Mohamad Al Rashi, Jalal Al Tawil, Jaśmina Polak, Maciej Stuhr i Agata Kulesza.

"Trzeba naprawdę się postarać, żeby nazwać film Agnieszki Holland 'antypolskim'. To nie jest film o Polsce, to film o człowieczeństwie w kryzysie, o ludziach w sytuacjach granicznych, o wyborze między dobrem i złem. O tym, co potrafią ludzie, gdy są postawieni pod ścianą" – napisała w recenzji Ola Gersz z naTemat.