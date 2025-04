Zakupy zróbcie dzisiaj. Oto godziny otwarcia marketów 19 kwietnia (Wielka Sobota) Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Reklama.

Zacznijmy od Wielkiego Piątku 18 kwietnia. To ostatni długi dzień zakupowy przed Wielkanocą. Wiele sieci wydłużyło godziny otwarcia, by klienci mogli załatwić wszystko po pracy.

Biedronka poszła na całość – ponad 3200 jej sklepów będzie otwartych do godz. 23:30, a niektóre nawet dłużej. Lidl i Carrefour również kończą dzień dopiero o godz. 23:00. Netto, Aldi, Dino – wszystkie działają minimum do godz. 22:00, często nawet do 23:00. Większość sklepów sieci Kaufland będzie czynna w piątek do 23:00. Szykuje się więc zakupowy maraton – ale przynajmniej można go zacząć wieczorem.

Reklama.

A co z Żabką? Tu standard – sklepy są otwarte od 6:00 do 23:00, ale jak to w Żabce, wszystko zależy od decyzji właściciela. Niektóre mogą być czynne nawet dłużej – warto rzucić okiem na karteczkę na drzwiach albo zajrzeć do apki.

Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę. Wtedy będzie można zrobić zakupy

No dobrze, a co z Wielką Sobotą? Tego dnia nie będzie już taryfy ulgowej. 19 kwietnia sklepy będą otwarte krócej. Przepisy mówią jasno: handel tylko do godz. 14:00. Ale w praktyce wiele sieci zamyka wcześniej.

Oto godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę (19 kwietnia):

Reklama.

Biedronka – sklepy otwarte do godz. 13:30 Kaufland – większość sklepów będzie otwartych do godz. 13:30 Aldi – do godz. 13:30 Lidl – maksymalnie do godz. 13:00 Carrefour – maksymalnie do godz. 13:00 Auchan – maksymalnie do godz. 13:00 Netto – maksymalnie do godz. 13:00 Dino – maksymalnie do godz. 13:00 Żabka – wiele sklepów będzie otwartych do godz. 23:00 (wszystko zależy jednak od dobrej woli franczyzobiorcy)

Dodajmy, że godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę mogą różnić się w zależności od danego sklepu.

I jeszcze ważna sprawa: w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek) markety i galerie handlowe będą zamknięte. Zakupy zrobicie wtedy tylko na stacjach benzynowych albo w małych osiedlowych sklepach – jeśli właściciel zdecyduje się go otworzyć.