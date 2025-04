Nie przypadkiem piszemy o Podkarpaciu jako całości. Jak donoszą Łowcy Burz, w tym regionie uformował się obszar burzy o powierzchni 35 tysięcy kilometrów kwadratowych. "Mamy tam do czynienia z silnymi superkomórkami burzowymi, które generują nawalne opady deszczu, gradu powyżej 3 cm i silny wiatr" – piszą Łowcy.

Najgorsza sytuacja była w powiecie przemyskim. Tam do deszczu i wiatru dołączył grad.

Warszawa ostrzega

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami może wystąpić grad. Istnieje ryzyko trąb powietrznych" – czytamy na oficjalnej stronie miasta.