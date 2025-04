Wpływ tańca na mózg człowieka – uczeni sprawdzili efekty na przykładzie tańca w parach. fot. Victoria Priessnitz / Unsplash

Dwie osoby poruszają się na parkiecie: kołyszą się płynnie do rytmu, jedna ręka spoczywa na ramieniu partnera, a następnie połączenie zostaje zerwane i następuje szybki obrót. Co dzieje się w mózgach tancerzy podczas takiej sekwencji?

Neurolodzy z Włoskiego Instytutu Technologii w Rzymie zmierzyli aktywność mózgu i ruchy tancerzy i przedstawili zachodzące w nich procesy w tygodniku "Journal of Neuroscience".

Szczególna rola wzroku

W eksperymencie zespół kierowany przez Félixa Biganda i Giacomo Novembre zawiązał na pewien czas oczy 80 tancerzom, aby zmierzyć rolę ich percepcji wzrokowej. Uczestnicy badania tańczyli nie tylko do muzyki, ale także bez niej. Badaczom chodziło zwłaszcza o tańce w parach, w których jeden z uczestników prowadzi, a druga osoba za nim podąża.

Naukowcy odkryli, że elementy wizualne odgrywały szczególnie ważną rolę. Gdy tylko tancerze mogli się nawzajem zobaczyć, orientowali się w większym stopniu na obserwowane ruchy niż na muzykę.

– Zastosowaliśmy nową metodę obserwacji aktywności mózgu u ludzi podczas tańca – wyjaśnia współautor badania Giacomo Novembre. Udało im się rozdzielić sygnały w mózgu, które są ze sobą powiązane, ale nadal możliwe do rozróżnienia.

– Wydaje się to posunięciem czysto technicznym, ale w rzeczywistości jest to ważny postęp, który przyspieszy ogólne badanie wolnej woli z perspektywy neurologii.

Mózg lubi rytm

Naukowców zaskoczyło to, że mózg szczególnie silnie reagował na lekkie ruchy zginania kolan do rytmu tańca. – Chociaż jest to jeden z najmniejszych i najbardziej subtelnych ruchów, takie pulsowanie wydaje się przyciągać uwagę skuteczniej niż inne ruchy – mówi Giacomo Novembre. Pulsowanie szczególnie silnie wzmaga zatem synchronizację interpersonalną.

Naukowiec podkreśla, że w badanych tańcach par odkryto sygnał neuronalny, który odzwierciedla, jak dobrze ruchy tańczącej osoby są zsynchronizowane z ruchami jej partnera. – Co najważniejsze, sygnał ten nie może być wyjaśniony przez same ruchy jednego z dwóch tancerzy, ale raczej wynika z ich interakcji, a zwłaszcza stopnia zsynchronizowania – wyjaśnia. – Sugeruje to, że istnieją prawdziwe interpersonalne procesy neuronalne podczas wspólnego tańca, które są czymś więcej niż sumą ich indywidualnego wkładu.

