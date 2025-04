– Rosja wstrzyma wszelkie działania militarne od godziny 18:00 czasu moskiewskiego (godz. 17 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 czasu moskiewskiego (godz. 23 czasu polskiego) 21 kwietnia – zapowiedział rosyjski przywódca. Rozejm miałby więc trwać łącznie 30 godzin.

– Zakładamy, że Ukraina pójdzie w nasze ślady. Jednocześnie nasze wojska muszą być gotowe do odparcia ewentualnych prowokacji czy naruszeń ze strony przeciwnika – podkreślił Putin. Z kolei Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że siły zbrojne będą przestrzegać rozejmu, o ile będzie on "wzajemnie respektowany" przez Ukrainę .

Wołodymyr Zełenski: Rosja łamie "rozejm wielkanocny"

Jednak w niedzielę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził na X, że Moskwa "stara się stworzyć ogólne wrażenie zawieszenia broni, jednak w niektórych miejscach nie rezygnuje z prób ofensywy i zadawania strat Ukrainie". W ciągu pierwszych sześciu godzin "wielkanocnego rozejmu" miało dojść do 387 ostrzałów, 19 ataków lądowych oraz 290 przypadków użycia dronów.

Podkreślając, że Rosja wciąż prowadzi działania zbrojne, Zełenski dodał: "Nasi żołnierze odpowiadają wszędzie tak, jak na to zasługuje wróg – zgodnie z bieżącą sytuacją na froncie".

"Nasze działania są i będą symetryczne. Propozycja dotycząca pełnego i bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni pozostaje aktualna – teraz to Moskwa musi się do niej ustosunkować" – napisał na platformie X prezydent Ukrainy. Dodał, że Ukraina jest gotowa przedłużyć rozejm poza 20 kwietnia, odnosząc się prawdopodobnie do wcześniejszej propozycji USA dotyczącej 30-dniowego zawieszenia broni, którą Kijów już zaakceptował.