Bez względu na to, czy zna się tę historię na pamięć, czy ogląda ją po raz pierwszy – trudno przejść obojętnie obok losów Rafała Wilczura, wybitnego chirurga, który w dramatycznych okolicznościach traci pamięć, tożsamość i wszystko, co kochał. Jako tytułowy znachor leczy biednych mieszkańców prowincji, nieświadomy swojej przeszłości, aż los znów splata jego ścieżki z córką i dawnym życiem.

Film z 1982 roku to druga ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza – pierwsza, z 1937 roku, była przedwojennym przebojem, ale to właśnie wersja Hoffmana z Jerzym Bińczyckim w roli głównej na stałe wpisała się w kanon polskiego kina.

Bińczycki wcale nie chciał zagrać w "Znachorze". Przekonała go ta wiadomość

Dodajmy, że aktor wolał grywać w teatrach, niż występować przed kamerą. Czuł, że wcześniejsza rola Bogumiła Niechcica w filmie "Noce i dnie" zaszufladkowała go. Kiedy więc usłyszał, że Hoffman chce obsadzić go w dużej roli, nie chciał się podjąć tego zadania.

Co w końcu przekonało Bińczyckiego, że zgodził się wystąpić w "Znachorze"? Jerzy Hoffman ujawnił, że wysłał do aktora list, w którym napisał (cytowany przez gazetę.pl): "Bez Ciebie tego filmu nie będzie. Ty się urodziłeś do tej roli". Te słowa miały przekonać go do zmiany decyzji.