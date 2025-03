"Za koszyk podstawowych produktów spożywczych musimy zapłacić o 44 gr więcej niż przed tygodniem – a to oznacza wzrost o 0,4 proc." – podaje portal. Aktualna cena takiego koszyka to 112,83 zł.

Te produkty podrożały najbardziej

Badanie obejmowało okres od 26 lutego do 4 marca. Z analiz wynika, że najbardziej podrożała marchew – jej średnia cena wynosi teraz 2,80 zł za kilogram, co oznacza wzrost o 2,7 proc. Podrożało także mięso z piersi kurczaka, którego cena wzrosła do ok. 24 zł za kilogram.