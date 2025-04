Ksiądz odmówił komunii świętej strażakom z OSP w Tarnawie

"Murem za strażakami". Parafianie i internauci są oburzeni zachowaniem duchownego

"Zgłosić do kurii. Może w końcu się zajmą tym, co się dzieje w parafii. Czas ukrócić ‘prywatny folwark’ proboszcza" – napisał pan Artur. "Źle się dzieje w kościele w Tarnawie. Za księdza Krupińskiego wszystko funkcjonowało normalnie. I co trzeba mieć w głowie, żeby komukolwiek odmówić Komunii? W Wielkanoc ?" – skomentował pan Adam. "Składka po groszu przez dwa lata i dusza mu spokornieje" – ironizował pan Marcin.

Pani Natalia zauważyła: "Żeby kiedyś nie było tak, że to on będzie potrzebował waszej pomocy. Widać, jakim jest księdzem, skoro to on nie ma szacunku do innych. "Po sąsiedzku Lesko Zaprasza OSP Tarnawa Górna – przyjmiemy Was z otwartymi rękoma" – zaproponował parafianin sąsiedniej miejscowości. Wielu komentujących we wpisach zaznaczało także, że druhowie regularnie wspierają parafię – biorą udział w uroczystościach i jak co roku, także teraz pełnili wartę przy Grobie Pańskim.