Złe wieści dla Mateckiego. Do sądu wpłynął nowy wniosek ws. posła PiS

Dariusz Matecki został zatrzymany przez ABW na początku marca. Poseł PiS przebywa w areszcie tymczasowym, jednak tuż przed Świętami Wielkanocnymi do sądu wpłynął wniosek prokuratury o przedłużenie go do czerwca.