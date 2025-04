Nietypowy sondaż prezydencki. Tym będą kierować się Polacy przy urnach

Co ciekawe, co piąty uczestnik badania (22,5 proc.) przyznał, że głosuje na konkretnego kandydata głównie po to, by zablokować zwycięstwo innego, traktując wybory jako formę sprzeciwu. Inne, niewymienione motywacje wskazało 1,7 proc. badanych, a 5,9 proc. zadeklarowało, że nie głosuje w wyborach prezydenckich.