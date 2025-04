Historyczny dramat "The Brutalist" wyreżyserowany i napisany przez Brady'ego Corbeta (znanego z filmów "Trzynastka" oraz "Zły dotyk") to poruszająca opowieść rozciągająca się na wiele lat, ukazująca fikcyjne losy żydowskiego architekta Laszla Totha. Po zakończeniu II wojny światowej Laszlo, wraz z żoną, emigruje z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Tam jego niezwykłe umiejętności zostają zauważone przez wpływowego i majętnego przemysłowca. Życie imigranta w USA okazuje się jednak dalekie od marzeń.