Kiedyś trzech, teraz czterech. Dlaczego papieża wybiera tak mało kardynałów z Polski

W konklawe po śmierci papieża Franciszka bierze udział 135 kardynałów-elektorów. Wśród nich jest czterech hierarchów z Polski. To dużo, czy mało jak na tak katolicki kraj? – Zawsze było u nas niewielu kardynałów. Czterech to jakby norma – przyznaje jeden z ekspertów. Ale dlaczego tak jest? Zobaczmy, jak wyglądało to w przypadku wcześniejszych konklawe.