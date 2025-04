Podlaski bon turystyczny – pierwsza transza rozeszła się w 6 godzin

Program Podlaskiego Bonu Turystycznego to inicjatywa lokalnych władz, mająca na celu pobudzenie ruchu turystycznego w regionie. Z bonu mogą skorzystać osoby planujące nocleg w jednym z ponad 570 zakwalifikowanych obiektów, od hoteli, przez pensjonaty, aż po agroturystyki.

Wysokość przyznawanych bonów była uzależniona od standardu obiektu – w pierwszej transzy najwięcej wydano bonów o wartości 400 zł (581 sztuk), ale dostępne były też bony 300-złotowe (332 sztuki) i te najniższe – 200 zł (90 sztuk). W sumie rozdano wsparcie o wartości 350 tys. zł, co stanowiło pełną pulę zaplanowaną na tę część programu.

Jak wyglądało rozdawanie bonów turystycznych?

Na szczęście to jeszcze nie koniec. Władze województwa przeznaczyły na cały program aż 2 mln zł, a w puli pozostało jeszcze 1,65 mln zł, które trafi do turystów od 1 czerwca 2025 roku.

Druga tura będzie większa, ale też prawdopodobnie równie oblegana. W planach są również techniczne usprawnienia w systemie i uproszczone zasady współpracy z obiektami noclegowymi – do programu może dołączyć każdy chętny, bez ograniczeń czasowych.

Co ważne – bon uzyskany 20 kwietnia trzeba wykorzystać do końca maja 2025 roku, więc jest to oferta idealna na wiosenne wypady, majówki czy krótkie wakacje przed sezonem. A że województwo podlaskie ma czym kusić – od Biebrzańskiego Parku Narodowego po magiczne Supraśl i Tykocin – warto planować wcześniej.