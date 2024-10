Twierdzenia te bazują jednak na zniekształconych informacjach, a sama idea stworzenia Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców nie jest nowa. Co więcej, to projekt zainicjowany jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Manipulacja w mediach społecznościowych

Sposób, w jaki przedstawiane są te informacje, przypomina kampanię sprzed wyborów parlamentarnych, kiedy to PiS wykorzystywał media , w tym Telewizję Publiczną, do straszenia społeczeństwa migrantami, przedstawiając ich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Beata Kempa podczas swojej kampanii do Europarlamentu również używała mechanizmu zastraszenia, mówiąc w swoich nagraniach, że "do Polski może trafić 120 tysięcy nielegalnych migrantów".

Projekt zainicjowany przez PiS

Jednak politycy PiS, zamiast przyznać, że projekt ten był już w fazie realizacji za ich rządów, wykorzystują sytuację do mobilizacji swoich zwolenników i straszenia społeczeństwa. "Zobaczcie, co będą gwarantować w tych 49 Centrów Integracji Cudzoziemców imigrantom… no jazda po bandzie," komentuje Anna Kwiecień z PiS, wskazując m in. na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej dla dzieci.