– Nie damy sobie zabrać dumy, z naszych dokonań i z tego wszystkiego, co udało nam się razem osiągnąć – mówił w czwartek w Wałbrzychu Rafał Trzaskowski (KO).

Trzaskowski nawiązał do exposé szefa MSZ

Następie nawiązał do środkowego exposé szefa MSZ. – Nie wiem, czy Państwo ostatnio to widzieli. Było exposé pana ministra Sikorskiego. I właśnie w takich sprawach, wtedy kiedy powinniśmy być razem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to niestety dzisiaj niektórzy politycy nie są w stanie tego zrozumieć – w takich sprawach potrzebny jest jeden polski głos – przekonywał Trzaskowski.