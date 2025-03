Jak opisuje "Gazeta Wyborcza" , Dariusz Matecki i jego wspólnicy mieli próbować utrudniać postępowanie prokuratury. Śledczy w rozmowie z dziennikarzami ujawnili, że istniała grupa na komunikatorze Signal o nazwie "Grupa Wejście", założona po to, aby ostrzegać się wzajemnie przed organami ścigania.

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Świadkowie zeznali

Zarówno prokuratura, jak i media, ujawniają szczegóły dotyczące nielegalnych przepływów finansowych w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Według ustaleń portalu OKO. press jeden ze świadków zeznał, że co trzy miesiące przekazywał Mateckiemu koperty z kwotami od 10 do 15 tys. zł.

Zatrzymanie i aresztowanie Mateckiego. Poseł PiS ma przebywać w specjalnej celi

Dariusz Matecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na polecenie prokuratury. Śledczy postawili mu sześć zarzutów, w tym dotyczących korupcji i prania brudnych pieniędzy, które mogą skutkować karą do 10 lat więzienia. Sąd Rejonowy dla Warszawy -Mokotowa zdecydował o tymczasowym aresztowaniu polityka na dwa miesiące.

"Oznacza to m.in. pojedynczą celę, pełny monitoring, wzmożoną obserwację, większą częstotliwość kontroli w celi" – czytamy w artykule. – To nie jest nasza prośba, tylko własna decyzja i inicjatywa Służby Więziennej – wyjaśnił to w rozmowie z "GW" prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.