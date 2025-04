Kod pomarańczowy w Vancouver. 9 osób zginęło pod kołami samochodu

Przypomnijmy też, że w południe czasu polskiego policja w Vancouver podała pierwsze szczegóły dotyczące podejrzanego . To ok. 30-letni mężczyzna. Jest on mieszkańcem Vancouver. Nie miał żadnych wspólników. Funkcjonariusze z całą pewnością podkreślają, że to tragiczne wydarzenie nie było zamachem terrorystycznym.

Policja podała szczegóły dotyczące zatrzymania mężczyzny podejrzanego o wjechanie w tłum w Kanadzie

Podczas konferencji prasowej Steve Rai, p.o. szefa policji w Vancouver poinformował, że 30-letni podejrzany to "samotny mężczyzna". Jednak to, co wzbudziło największe poruszenie to fakt, że zatrzymali go nie funkcjonariusze, a świadkowie zdarzenia.