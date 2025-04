W serialu "Luther" błyszczy nie tylko Idris Elba, ale również Ruth Wilson Fot. Kadr z serialu "Luther"

O czym jest "Luther"? To świetny brytyjski serial kryminalny

Serial "Luther" śledzi losy detektywa Johna Luthera pracującego w londyńskiej jednostce zajmującej się najpoważniejszymi przestępstwami (Serious Crime Unit). Każdy odcinek (a później sezon) to zmagania z przerażającymi mordercami, ale też ciągła walka detektywa z własnymi słabościami, systemem i konsekwencjami jego niekonwencjonalnych metod.

Co sprawia, że "Luther", którego pierwszy sezon debiutował w 2010 roku, wciąż elektryzuje? To przede wszystkim gęsta, niemal namacalna atmosfera mrocznego Londynu, psychologiczna głębia postaci i sprawy, które często wykraczają poza standardowe policyjne śledztwa.

Scenariusz Neila Crossa nie boi się stawiać pytań o moralność, granice prawa i naturę zła. To nie jest kolejny procedural, gdzie zagadki rozwiązują się jak w zegarku. Tutaj liczy się napięcie, gra psychologiczna i ciężar decyzji, jakie podejmuje główny bohater.

No i oczywiście są jeszcze znakomite, złożone postaci, jak Alice Morgan (genialna Ruth Wilson), fascynująca psychopatka, która staje się dla Luthera jednocześnie nemezis, sprzymierzeńcem i... czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Ich relacja to jeden z najmocniejszych punktów serialu.

Idris Elba jako Luther jest znakomity

Ale sercem serialu jest oczywiście John Luther – Idris Elba stworzył postać ikoniczną. To nie jest typowy heros bez skazy. Luther jest genialnym detektywem, obdarzonym niezwykłą intuicją, ale jednocześnie człowiekiem pełnym wewnętrznych demonów, porywczym i działającym na granicy prawa, a czasem ją przekraczającym. Często balansuje na krawędzi, naginając zasady, by dopaść sprawców, co nieuchronnie ściąga na niego kłopoty – zarówno zawodowe, jak i osobiste.

To właśnie ta złożoność sprawiła, że widzowie pokochali Luthera – detektywa, który dla schwytania potwora sam musi zajrzeć w otchłań. Elba jest w tej roli magnetyczny, wiarygodny i po prostu świetny, a "Luther" w mig zrobił z niego gwiazdę.

"Luther" doczekał się pięciu sezonów i na stałe wpisał się do kanonu najlepszych brytyjskich kryminałów. Fani długo czekali na powrót swojego ulubionego detektywa, aż w 2023 roku na platformie Netflix pojawił się film "Luther: Zmrok". Choć przenosi akcję na większą, bardziej kinową skalę, zachowuje ducha oryginału, a Idris Elba wciąż jest w formie, to jednak do znakomitego serialu niestety się nie umywa.

Gdzie obejrzeć "Luthera"?

Jeśli jakimś cudem ominęliście ten serial albo oglądaliście go dawno temu – to doskonały moment, by nadrobić zaległości lub odświeżyć sobie tę historię. Luther to naprawdę kawał świetnie napisanej i zagranej telewizji.