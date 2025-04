Ciekawostka o Ibiszu. Jaki jest za kulisami?

– To jest fajny człowiek, bez grama zazdrości. Jak przychodzą nowe osoby do Polsatu, to on ich bardzo serdecznie wita. Mówi, że będzie wszystko dobrze. Dodatkowo Krzysztof Ibisz, jak prowadzi z kimś festiwal, to patrzy na dobro duetu, a nie na swoje dobro. I też ciekawe jest to, że Krzysztof Ibisz zna teksty innych. Bardzo często ratuje różne sytuacje kryzysowe, jak ktoś czegoś zapomni, ktoś czegoś nie będzie wiedział, to on wypełni ten czas – opowiedział dziennikarz.