Zabójca lekarza z Krakowa to funkcjonariusz służby więziennej. Bodnar przekazał nowe informacje

Minister sprawiedliwości poinformował we wtorek wieczorem, że 35-latek, który zabił lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, to funkcjonariusz Służby Więziennej. Przełożeni mężczyzny już wcześniej mieli dostawać zgłoszenia o jego "dziwnych zachowaniach". Adam Bodnar zapowiedział, że złoży do premiera wniosek o odwołanie dyrektora generalnego SW.