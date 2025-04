Jak ustaliła "Uwaga! TVN", w 2023 roku Jarosław W. złożył skargę na ortopedę do Rzecznika Praw Pacjenta. Postępowanie nie wykazało żadnych nieprawidłowości, jednak nie zmieniło to przekonań mężczyzny. Rodzice sugerowali mu leczenie psychiatryczne, ale – jak twierdzi jego matka – "odmówił i było coraz gorzej".

Nowe informacje ws. nożownika z Krakowa

– Lekarz opowiedział taką historię z poranka, że pacjent wtargnął do niego do gabinetu, zaczął grozić, że go, cytuję: 'zaj... nożem'. [...] Podobno oskarżał go o to, że w czasie operacji rzekomo przeniósł mu białaczkę – relacjonowała w materiale kobieta.