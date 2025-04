1. "Ida" (2013) – reż. Paweł Pawlikowski

ChatGPT jako pierwszy film wskazał " Idę ". To polski dramat historyczny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który zdobył Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Opowiada historię młodej siostry zakonnicy, Anny, która przed złożeniem ślubów wieczystych odwiedza swoją ciotkę – Wandę Gruz i dowiaduje się o swoich żydowskich korzeniach.

2."Zimna wojna" (2018) – reż. Paweł Pawlikowski

3. "Body/Ciało" (2015) – reż. Małgorzata Szumowska

Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczyny – Anna (Maja Ostaszewska) oznajmi im, że zmarła skontaktowała się z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą zmuszeni zweryfikować swoje poglądy na życie i na śmierć. "Body/Ciało" to tytuł, o którym było głośno. Reżyserka zdobyła za niego nagrodę na 65. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Ponadto w 2015 roku Złoty Lew na Festiwalu Filmowym w Gdyni powędrował właśnie do twórców tego filmu. Dziś można go zobaczyć na platformie Canal+.