Przypomnijmy: Kamil L. przez lata był jednym z najsłynniejszych twórców internetowych. Słynął ze swoich filmów z podróży po świecie, prezentacji sportowych samochodów oraz akcji charytatywnych. Ponadto przeprowadzał loterie, w których do wygrania były m.in. drogie auta.

W październiku 2024 roku wokół Buddy (jego partnerki Grażynki i jeszcze kilku innych osób współpracujących z nim), wybuchła afera. Influencer został zatrzymany przez CBŚP i trafił do aresztu tymczasowego. Niedługo później usłyszał zarzuty "kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych oraz pranie brudnych pieniędzy".

Zaskakujące wideo Buddy

Na najnowszym wideo zamieszczonym w sieci można obejrzeć, jak luksusowe auta wjeżdżają na teren posesji, na której znajduje się Budda. W opisie gwiazdor dodał: "A to niespodzianka. Etap 2 – zaliczony. Działamy dalej".

Czy coś w sprawie oskarżeń i jego sprawy się zmieniło? Zapytaliśmy o to prawnika, który reprezentuje Kamila L. Do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

To nie jest jednak pierwsza publikacja Buddy po wyjściu z aresztu. Już wcześniej dodał krótki film, gdzie przesiada się z roweru do auta, driftuje nim, a następnie wraca do garażu. Wideo zostało opatrzone jedynie podpisem: "rozgrzewka".