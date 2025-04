We wtorek 29 kwietnia całą Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci dr. Tomasza Soleckiego, znanego i cenionego ortopedy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Napastnik wtargnął do jego gabinetu i dźgał go nożem. Został zatrzymany, lekarzem zajęli się jego koledzy. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się uratować mu życia. Zmarł na stole operacyjnym.