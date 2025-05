Dwie sytuacje

Zapewne prokuratura bierze pod uwagę naruszenie między innymi artykułu 256 kodeksu karnego, zgodnie z którym kara do trzech lat więzienia grozi osobie, która publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Nie oznacza to, że Braun poniesie jakiekolwiek konsekwencje swoich czynów. Przypomnę, że prokuratura od dawna "bada" też kilka jego innych zachowań, w tym aktów przemocy i do dziś włos mu z głowy nie spadł.

Przypominam, że zgodnie z Konstytucją Krajowa Rada i jej przewodniczący mają obowiązek ustać na straży interesu publicznego w polskiej radiofonii i telewizji, w polskich mediach. Świrski nie stoi, co jest jednym z powodów, dla których Koalicja 15 października chce go, moim zdaniem słusznie, postawić przed Trybunałem Stanu.

Najbardziej jestem jednak przerażona i oburzona kompletnym brakiem reakcji na słowa Brauna ze strony zarówno dziennikarzy moderujących debatę, jak i jej organizatorów. Moim zdaniem dziennikarze powinni byli natychmiast ją przerwać i wyprosić Brauna ze studia od razu jasno wyjaśniając opinii publicznej, dlaczego to robią – tłumacząc, że takie postawy i poglądy nie będą uwiarygadniane przez to medium.

Milczenie dziennikarzy uwiarygodniło nienawistną, podżegającą do nienawiści i dyskryminującą wypowiedź Brauna jako uprawniony i całkowicie normalny, dopuszczalny pogląd w debacie publicznej i milczenie to przyczyniło się do przekroczenia kolejnej bardzo niepokojącej granicy w polskiej debacie publicznej – pokazało, że przemoc i nienawiść mogą być sposobem wyrażania swoich poglądów, a także że nienawiść i dyskryminacja są poglądami – co oczywiście jest nieprawdą.