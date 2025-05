Finał Pucharu Polski i transparent kibiców Legii

Na transparencie można było przeczytać: "Nie dopuśćmy, by zakłamany tęczowy Rafał rządził Polską ze Sławkiem Narkomanem".

Przypomnijmy, że kibice Legii nie raz już wywieszali skandaliczne banery. Tylko latem zeszłego roku na meczu z Zagłębiem Lublin pojawił się u nich transparent: "Refugees Welcome". W tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza to nic innego, jak "witamy uchodźców". Jednak w połączeniu z trzema postaciami, które pojawiły się na tym transparencie, nie dawał on złudzeń, że nie chodzi o pozytywny przekaz.