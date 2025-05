Nawrocki: Byłem tym gościem, który ogniskował całą uwagę

Dziennikarz RMF FM o komentarz poprosił również samego Nawrockiego. – Jeśli pan redaktor prosi o szczerość, to muszę powiedzieć, że zupełnie nie boli mnie to, że nie mogłem zabrać głosu, jeśli z dobrymi intencjami organizatorzy podjęli taką decyzję. Ja tak wiele mówię, mam tyle okoliczności, żeby przemawiać do Polaków, że dla mnie minuta czy 40 sekund wypowiedzi, czy to, że zostanę przywitany, czy nie zostanę, nie jest sprawą najważniejszą – stwierdził Nawrocki.

– To nie było skupienie, to jest ciekawość Polonii. To nie było skupienie negatywne, to jest ciekawość Polonii, jaki będzie przyszły prezydent państwa polskiego. Ale myślę, że też to wybrzmiewało nawet na śniadaniu – szacunek i wdzięczność za to, co do tej pory Instytut Pamięci Narodowej – bo nie ja osobiście – robi dla Polski, dla Polonii za granicą – podkreślił prezes IPN.